Окупанти скинули 250-кілограмову бомбу на будинок у Слов'янську: кадри наслідків
Російські війська у неділю, 22 вересня, скинули на місто Слов'янськ Донецької області авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру у Telegram.
Сьогодні об 11:50 окупанти скинули на Слов'янськ ФАБ-250 з УМПК. Під удар ворожих військ потрапив приватний сектор.
Бомба вдарила по одному з будинків. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також тілесні ушкодження отримали двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги.
Як уточнив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, у Слов'янську були атаковані мікрорайон Черевківка і Словкурорт. Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені приватні будинки.
За фактом порушення російськими військами законів та звичаїв війни відкрита кримінальна справа (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: окупанти вдарили по Слов'янську (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Нічна атака ворога
В ніч на 22 вересня російські окупанти випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 80 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили 71 "Шахед", ще шість безпілотників внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачені.
ППО працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.
У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлову будівлю. У Полтавській області росіяни дроном атакували енергетичну інфраструктуру.
Також вночі війська РФ скинули авіабомби на Харків. Була пошкоджена багатоповерхівка, понад 20 осіб постраждали.
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