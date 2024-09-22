Окупанти скинули 250-кілограмову бомбу на будинок у Слов'янську: кадри наслідків

Російські війська у неділю, 22 вересня, скинули на місто Слов'янськ Донецької області авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру у Telegram.

Сьогодні об 11:50 окупанти скинули на Слов'янськ ФАБ-250 з УМПК. Під удар ворожих військ потрапив приватний сектор.

Бомба вдарила по одному з будинків. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також тілесні ушкодження отримали двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги.

Як уточнив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, у Слов'янську були атаковані мікрорайон Черевківка і Словкурорт. Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

За фактом порушення російськими військами законів та звичаїв війни відкрита кримінальна справа (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: окупанти вдарили по Слов'янську (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)