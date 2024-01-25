В окуппированном Мелитополе были взрывы - Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе было два взрыва.

"Во временно оккупированном Мелитополе оккупантам не до сна. Жители сообщают, что слышали два взрыва", - написал Федоров.

Ситуация в Мелитополе

Оккупация Мелитополя российскими войсками началась 25 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день российские войска вошли в город и заняли здания районной администрации и местного управления Службы безопасности Украины.

В первые дни оккупации в городе проходили митинги протеста против российских войск. Оккупанты похитили и подвергли пыткам городского голову Мелитополя Ивана Федорова. В оккупированном городе прошли протесты с требованием освободить Федорова, а через шесть дней плена его обменяли на девятерых российских срочников.

Ранее стало известно, что украинские партизаны подорвали оккупантов вместе с техникой. Погибло четверо захватчиков.

Также взрывы в Мелитополе были вечером 14 января. Об этом сообщил Иван Федоров.