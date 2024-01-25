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В окупованому Мелітополі були вибухи - Федоров

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя чули вибухи. У місті їх було щонайменше два.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті було два вибухи.

"У тимчасово окупованому Мелітополі окупантам не до сну. Мешканці повідомляють, що чули два вибухи", - написав Федоров.

Ситуація у Мелітополі

Окупація Мелітополя російськими військами розпочалася 25 лютого 2022 року, першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього дня російські війська увійшли до міста та зайняли будівлі районної адміністрації та місцевого управління Служби безпеки України.

У перші дні окупації у місті відбувалися мітинги протесту проти російських військ. Окупанти викрали та катували міського голову Мелітополя Івана Федорова. В окупованому місті пройшли протести з вимогою звільнити Федорова, а через шість днів полону його обміняли на дев'ятьох російських строковиків.

Раніше стало відомо, що українські партизани підірвали окупантів разом із технікою. Загинуло четверо загарбників.

Також вибухи у Мелітополі були увечері 14 січня. Про це повідомив Іван Федоров.

 

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Мелітополь