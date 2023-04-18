Оккупанты ищут новых "полицейских" и готовы брать на работу людей без опыта, - ЦНС

Враг планирует расширить штат "полицейских" на временно оккупированных территориях Украины, но столкнулся с дефицитом кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Заметим, что Центр национального сопротивления знает каждого коллаборанта и никто не уйдет от ответственности после деоккупации региона", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты снизили требования и даже не требуют официального подтверждения стажа. Потенциальному коллаборанту достаточно просто иметь "рекомендации" от двух действующих "работников МВД".

Оккупанты планируют набрать новых "участковых" из бывших местных работников МВД, но желающих присоединиться оказалось меньше, чем ожидалось.

Напомним, житель Изюма Харьковской области перешел на сторону россиян во время оккупации региона. Его приговорили к 12 годам за решеткой.

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