Оккупанты ищут новых "полицейских" и готовы брать на работу людей без опыта, - ЦНС
Враг планирует расширить штат "полицейских" на временно оккупированных территориях Украины, но столкнулся с дефицитом кадров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Оккупанты планируют набрать новых "участковых" из бывших местных работников МВД, но желающих присоединиться оказалось меньше, чем ожидалось.
При этом оккупанты снизили требования и даже не требуют официального подтверждения стажа. Потенциальному коллаборанту достаточно просто иметь "рекомендации" от двух действующих "работников МВД".
"Заметим, что Центр национального сопротивления знает каждого коллаборанта и никто не уйдет от ответственности после деоккупации региона", - говорится в сообщении.
Напомним, житель Изюма Харьковской области перешел на сторону россиян во время оккупации региона. Его приговорили к 12 годам за решеткой.
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