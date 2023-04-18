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Оккупанты ищут новых "полицейских" и готовы брать на работу людей без опыта, - ЦНС

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Украина, Вторник 18 апреля 2023 15:20
Оккупанты ищут новых "полицейских" и готовы брать на работу людей без опыта, - ЦНС Фото: Оккупанты ищут новых "полицейских" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Враг планирует расширить штат "полицейских" на временно оккупированных территориях Украины, но столкнулся с дефицитом кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Оккупанты планируют набрать новых "участковых" из бывших местных работников МВД, но желающих присоединиться оказалось меньше, чем ожидалось.

При этом оккупанты снизили требования и даже не требуют официального подтверждения стажа. Потенциальному коллаборанту достаточно просто иметь "рекомендации" от двух действующих "работников МВД".

"Заметим, что Центр национального сопротивления знает каждого коллаборанта и никто не уйдет от ответственности после деоккупации региона", - говорится в сообщении.

Напомним, житель Изюма Харьковской области перешел на сторону россиян во время оккупации региона. Его приговорили к 12 годам за решеткой.

Супруги правоохранителей из Донецкой области перешли на сторону России. Теперь их ждет суд.

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