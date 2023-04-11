Работал в "народной милиции". Коллаборанта из Изюма отправили за решетку

Житель Изюма Харьковской области перешел на сторону россиян во время оккупации региона. Его приговорили к 12 годам решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Facebook.

По данным следствия, житель Изюма во время оккупации города согласился на предложение россиян занять должность "полицейского патрульно-постовой службы". Он присоединился к так называемой "народной милиции".

В октябре прошлого года после освобождения региона коллаборант был задержан в Харьковской области. Прокуроры доказали вину фигуранту в суде (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).

Коллаборант проведет в тюрьме до 12 лет, его имущество конфискуют.

Фото: жителя Изюма осудили за сотрудничество с оккупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, жителя Львова отправили за решетку за призывы прекратить существование Украины.

Также, как сообщалось, СБУ задержала российского шпиона, собиравшего данные об обороне Южноукраинской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.