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Пару правоохранителей-коллаборантов из Донецкой области будут судить за госизмену

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Донецк, Вторник 18 апреля 2023 10:52
Пару правоохранителей-коллаборантов из Донецкой области будут судить за госизмену Фото: пара правоохранителей из Донецкой области перешла на сторону оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Супруги-правоохранители из Донецкой области перешли на сторону России. Теперь их ждет суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации Никольского района Донецкой области супруги поддержали российских захватчиков. Правоохранители согласились занять должности так называемых "помощников прокурора Володарского района генеральной прокуратуры ДНР".

Более того, мужчина в интервью в одном из пропагандистских телеканалов публично презирал правоохранительную систему Украины. Он активно продвигал сепаратистские нарративы и утверждал, что Украина должна перестать существовать.

ГБР закончило расследование, а материалы дела переданы в суд. Супруги обвиняются в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УКУ), а мужчина еще и в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Предателям грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Пару правоохранителей-коллаборантов из Донецкой области будут судить за госизмену

Фото: бывшие правоохранители из Донецкой области перешли на сторону оккупантов (dbr.gov.ua)

Напомним, сотрудник ФСБ объявил подозрение за задержание и пытки жителей Херсонской области.

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Донецкая область ГБР колаборант госизмена
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