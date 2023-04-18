Окупанти шукають нових "поліцейских" і готови брати на роботу людей без досвіду, - ЦНС

Ворог планує розширити штат "поліцейских" на тимчасово окупованих територіях України, але зіткнувся з дефіцитом кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Зауважимо, що Центр національного спротиву знає кожного колаборанта й ніхто не уникне відповідальності після деокупації регіону", - йдеться у повідомленні.

При цьому, окупанти знизили вимоги і навіть не вимагають офіційного підтвердження стажу. Потенційному колаборанту достатньо просто мати "рекомендації" від двох чинних "працівників МВС".

Окупанти планують набрати нових "дільничних" з колишніх місцевих працівників МВС, але охочих долучитись виявилось менше ніж очікувалось.

Нагадаємо, що житель Ізюма Харківської області перейшов на бік росіян під час окупації регіону. Його засудили до 12 років за ґратами.

Подружжя правоохоронців з Донецької області перейшло на бік Росії. Тепер їх очікує суд.

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