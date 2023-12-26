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В Феодосии мог быть поврежден еще один российский корабль, - Гуменюк

Вторник 26 декабря 2023 12:39
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В Феодосии мог быть поврежден еще один российский корабль, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированной Феодосии ночью 26 декабря кроме "Новочеркасска", вероятно, мог быть поврежден еще один российский корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телеканала Киев 24.

"Нам нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем пораженным целям. По всей вероятности, был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что в отличие от врага Силы обороны предоставляют исчерпывающую и достоверную информацию, которую всегда проверяют.

По словам Гуменюк, "несмотря на то, что могли учесть расстояние, необходимое в целях безопасности между боевыми единицами, взрыв такой мощности мог повредить и другие объекты".

В то же время она подчеркнула, что следует дождаться подтверждения от украинской разведки.

Уничтожение корабля "Новочеркасск"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.

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