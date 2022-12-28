Оккупанты ищут детей, которые учатся онлайн в украинских школах, и угрожают их родителям

Как отмечает Центр, русские школы, открытые оккупантами на временно захваченных территориях, продвигают чисто пропагандистские российские нарративы, ограничивают доступ детей к реальным знаниям, погружая их в мир "русского мира". Как отмечают в Центре национального сопротивления, детей на захваченных территориях русифицируют и навязывают им мировоззрение Кремля и российское видение истории. При этом учителя таких очагов российской пропаганды проводят рейды против учащихся украинских школ.

"Например, в Бердянске учителя так называемых российских школ провели проверку телефонов на обнаружение соответствующего приложения. Также с детьми проводят разговоры, чтобы узнать информацию. В случае выявления факта обучения родителей вызывают на профилактические беседы, где им угрожают", - подчеркивает ЦНС.

Центр напоминает, что оккупанты планируют вскоре открыть на временно оккупированных территориях центр подготовки "учителей" истории и русского языка для своих школ.

"Приоритет избранных специалистов четко демонстрирует, на что делает акцент "российская школа", а именно - на изучении языка и "правильной истории". Поэтому Центр национального сопротивления призывает не отдавать детей в очаги российской пропаганды, ведь российское образование - это путь в никуда" , - отмечает Центр.