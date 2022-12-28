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Россия депортировала более 13 000 украинских детей, - Резников

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Среда 28 декабря 2022 15:04
Россия депортировала более 13 000 украинских детей, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия за время полномасштабной войны против Украины незаконно депортировала более 13 тысяч украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в серии твитов о нарушении правил ведения войны Россией.

"4-я Женевская конвенция призывает способствовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель "русского мира" другая - убить миллионы украинцев и сделать их детей россиянами", - написал он.

Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с 24 февраля около 2,8 млн украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию РФ

Тем временем в Украине прогнозируют катастрофическое падение рождаемости в следующем году.

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Алексей Резников діти Дети войны
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