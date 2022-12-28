Оккупанты ищут детей, которые учатся онлайн в украинских школах, и угрожают их родителям
На временно оккупированных территориях российские агрессоры продолжают искать детей, обучающихся в украинских онлайн-школах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает Центр, русские школы, открытые оккупантами на временно захваченных территориях, продвигают чисто пропагандистские российские нарративы, ограничивают доступ детей к реальным знаниям, погружая их в мир "русского мира". Как отмечают в Центре национального сопротивления, детей на захваченных территориях русифицируют и навязывают им мировоззрение Кремля и российское видение истории. При этом учителя таких очагов российской пропаганды проводят рейды против учащихся украинских школ.
"Например, в Бердянске учителя так называемых российских школ провели проверку телефонов на обнаружение соответствующего приложения. Также с детьми проводят разговоры, чтобы узнать информацию. В случае выявления факта обучения родителей вызывают на профилактические беседы, где им угрожают", - подчеркивает ЦНС.
Центр напоминает, что оккупанты планируют вскоре открыть на временно оккупированных территориях центр подготовки "учителей" истории и русского языка для своих школ.
"Приоритет избранных специалистов четко демонстрирует, на что делает акцент "российская школа", а именно - на изучении языка и "правильной истории". Поэтому Центр национального сопротивления призывает не отдавать детей в очаги российской пропаганды, ведь российское образование - это путь в никуда" , - отмечает Центр.
Недавно РБК-Украина сообщало, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, Россия за время полномасштабной войны против Украины незаконно депортировала более 13 тысяч украинских детей.
Кроме того, мы писали, что россияне пытаются собрать от 1,5 тысячи до 2 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние "елки".
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