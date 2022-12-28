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Окупанти шукають дітей, які навчаються онлайн в українських школах, і погрожують їх батькам

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Україна, Середа 28 грудня 2022 16:17
Окупанти шукають дітей, які навчаються онлайн в українських школах, і погрожують їх батькам Фото: українським дітям на захоплених територіях забороняють навчатися в українських онлайн-школах (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На тимчасово окупованих територіях російські агресори продовжують шукати дітей, які навчаються в українських онлайн-школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначає Центр, російські школи, відкриті окупантами на тимчасово захоплених територіях, просувають суто пропагандистські російські наративи, обмежують доступ дітей до реальних знань, занурюючи їх у світ "русскаго мира". Як зазначають у Центрі національного спротиву, дітей на захоплених територіях русифіцирують і нав'язують їм світогляд Кремля та російське бачення історії. При цьому вчителі таких осередків російської пропаганди проводять рейди проти учнів українських шкіл.

"Наприклад, у Бердянську вчителі так званих російських шкіл провели перевірку телефонів на виявлення відповідного додатку. Також з дітьми проводять розмови, аби вивідати інформацію. У разі виявлення факту навчання батьків викликають на профілактичні бесіди, де їм погрожують", - підкреслює ЦНС.

Центр нагадує, що окупанти планують незабаром відкрити на тимчасово окупованих територіях центр підготовки "вчителів" історії та російської мови для своїх шкіл.

"Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє, на що робить акцент "російська школа", а саме - на вивченні мови та "правильної історії". Тому Центр національного спротиву закликає не віддавати дітей в осередки російської пропаганди, адже російська освіта - це шлях в нікуди", - наголошує Центр.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія за час повномасштабної війни проти України незаконно депортувала понад 13 тисяч українських дітей.

Крім того, ми писали, що росіяни намагаються зібрати від 1,5 тисяч до 2 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх до Росії нібито на новорічні "ялинки".

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