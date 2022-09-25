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Оккупанты еще в сентябре определили "результаты" псевдореферендумов, - СБУ

Фото: оккупанты еще в сентябре определили "результаты" псевдореферендумов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты на захваченных территориях заранее "подвели итоги" псевдореферендумов. Так называемые результаты они уже определили в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СБУ и перехваченный разговор жителей оккупированных территорий.

"Нынешнее абсолютно незаконное "голосование", анонсированное захватчиками с 23 по 27 сентября, - просто для создания нужной им картинки на РосТВ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили это доказывающая информация, имеющаяся в распоряжении СБУ, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, которые имеют родственников в "руководстве ЛДНР".

"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, выходят, кумовья... Дочь работает в министерстве социальной политики "ДНР". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении "ДНР" в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации". Все", - рассказывает украинка своей знакомой, также находящейся во временной оккупации.

Как сообщили в ведомстве, женщины жалуются, что Россия просто уничтожает местное население, фальсифицируя результаты условного волеизъявления, они подвергают смерти простых людей.

"Наши будут это, Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория России и тоже будет готовить, и все. Ну кто докажет - кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизнь, судьбы покалечили, поломали", - резюмирует собеседница.

Напомним, что Украина созывает Совбез ООН из-за "референдумов" России на оккупированных территориях.

Между тем, СМИ узнали, что Госдума РФ планирует уже на следующей неделе внести в парламент и рассмотреть законопроекты об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

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