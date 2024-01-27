В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух человек
Российская разведывательно-диверсионная группа проникла в Сумскую область утром 27 января. ДРГ расстреляла двух человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.
"Сегодня утром вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской общины", - говорится в сообщении.
Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.
Жителей приграничья Сумской области снова призвали эвакуироваться в более безопасные районы.
"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", - отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
Попытки россиян прорваться в Украину
Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также минировать территории.
Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.
По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, с начала 2024 года российские ДРГ пытались зайти пять раз на приграничные территории Черниговской и Сумской областей.
Ранее военные предупреждали об угрозе ДРГ в Сумской области и отмечали, что возле границы с РФ до сих пор опасно.
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