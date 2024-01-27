В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух человек

Российская разведывательно-диверсионная группа проникла в Сумскую область утром 27 января. ДРГ расстреляла двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

"Сегодня утром вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской общины", - говорится в сообщении.

Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Жителей приграничья Сумской области снова призвали эвакуироваться в более безопасные районы.

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", - отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Попытки россиян прорваться в Украину

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также минировать территории.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, с начала 2024 года российские ДРГ пытались зайти пять раз на приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

Ранее военные предупреждали об угрозе ДРГ в Сумской области и отмечали, что возле границы с РФ до сих пор опасно.