Під Херсоном від катувань окупантів помер ветеран АТО
В Херсонській області від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк. Після АТО він переніс два інфаркти та складну операцію на серці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
"Окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій", - розповіла вона.
За її словами, понівеченого тортурами АТОвця окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, після чого чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.
"Двоє неповнолітніх дітей Назара залишилися сиротами, оскільки останні п’ять років він їх доглядав без дружини", - додала Денісова.
Як повідомлялось, окупанти вбили полоненого бійця "Азова". Після цього фото надіслали його матері.
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