Оккупанты начали "эвакуацию" из Каменки-Днепровской Запорожской области, - Генштаб

"8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в Генштабе, желающих оказалось немного.

Эвакуация осуществляется в Бердянск. В то же время, всех медицинских работников местной больницы вызвали на работу.