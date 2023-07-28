ua en ru
Пт, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ неудавшимся: в ISW назвали причину

Новина українською →
Пятница 28 июля 2023 05:42
Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ неудавшимся: в ISW назвали причину Фото: Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ неудавшимся (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль пытается изобразить украинское контрнаступление, как неудавшееся, чтобы поднять моральный дух оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Президент РФ Владимир Путин заявил 27 июля, что за последние дни российские войска убили 60 процентов украинского личного состава, а также 40 процентов пилотов украинской боевой авиации в районе контрнаступления.

Путин ранее заявлял, что российские войска уничтожили невероятное количество украинской техники во время украинских контрнаступательных операций, хотя его цифры относительно украинских атак указывают на то, что он преувеличивает вероятные украинские потери.

Представление российским информационным пространством украинского контрнаступления заметно нарушает выданную ранее Кремлем инструкцию, предписывающую российским СМИ не преуменьшать потенциал успешных украинских контрнаступательных операций.

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 27 июля и добились успехов на некоторых участках.
  • Президент РФ Владимир Путин использовал Российско-африканский форум в Санкт-Петербурге 27 июля, чтобы продолжить усилия по позиционированию России как более привлекательного союзника для африканских государств-партнеров, чем коллективный Запад.
  • Сообщается, что Кремль разослал российским государственным СМИ руководство по подготовке годовщины Крещения Руси 28 июля, вероятно, в рамках продолжающихся информационных операций и пропагандистских нарративов для продвижения российских военных целей.
  • Россия нанесла очередной удар по украинской портовой инфраструктуре в Одесской области и тыловых районах Украины в ночь с 26 на 27 июля.
  • Российские войска 27 июля вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в Бахмуте и на рубеже Авдеевка - Донецк.
  • Госдума РФ 27 июля одобрила меры, направленные на устранение путаницы вокруг недавно обновленных законов о призывниках и резервистах.

На этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в Старомайорском районе и освобождении Старомайорского Днецкой области. Украинским защитникам удалось продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль Вторжение России в Украину Контрнаступление ВСУ
NEWS
Украинские военные освободили Старомайорское
Украинские военные освободили Старомайорское
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов