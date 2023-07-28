Россия бросает на фронт в Луганской области мобилизованных без подготовки

Из-за контрнаступления украинских сил Россия перебрасывает на фронт в Украине неподготовленных военных, которые только что мобилизовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время телемарафона.

Так, по его словам, в населенном пункте Рогово временно оккупированной Луганской области, в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск, с территории РФ прибыло около 110 только что мобилизованных военнослужащих.

"Им частично выдали экипировку и оружие и сразу командование объявило новоприбывшим, которые включают в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в бой на линию боевого столкновения", - рассказал Ковалев.

Контрнаступление ВСУ

Украинские силы обороны уже больше месяца ведут контрнаступление на фронте после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. На данный момент ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а также несколько позиций, оккупированных с 2014 года под Красногоровкой Донецкой области. В частности, вчера, 27 июля, стало известно об освобождении села Старомайорское Донецкой области.

При этом, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжают вести контрнаступательные операции сразу на нескольких направлениях. Сообщается о продвижении в западной части Запорожской и на Бахмутском направлении. На этом фоне в Кремле пытаются изобразить украинское контрнаступление, как неудавшееся, чтобы поднять моральный дух оккупантов.