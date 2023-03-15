Россияне пытаются "легитимизировать" мародерство заброшенных домов на Донбассе, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Фактически имитация правового поля нужна оккупантам, чтобы легализовать мародерство заброшенных домов, жители которых выехали из-за боевых действий и последующей оккупации региона РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "нотариусы", чтобы нарастить темпы паспортизации, ведь новые документы касательно собственности будут регистрироваться только с российским паспортом, а без документа имущество владельца могут объявить "бесхозяйственным" и затем отобрать.

"Любые видения со стороны таких "нотариусов" и любые документы оккупантов юридически ничтожны и не будут никогда признаны. Все же "нотариусы" по акту являются грабителями и будут нести ответственность после деоккупации региона", - добавили в ЦНС.