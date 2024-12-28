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Партизаны провели разведку завода в Брянске, который уже атаковали ВСУ

Россия, Суббота 28 декабря 2024 08:30
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Партизаны провели разведку завода в Брянске, который уже атаковали ВСУ Фото: партизаны провели разведку завода "Кремний ЭЛ" в Брянске (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали завод "Кремний ЭЛ" в Брянске. Он обеспечивает электроникой российские ракеты и истребители и уже был атакован ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент успешно провел разведку территории завода "Кремний ЭЛ" в Брянске - одного из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России", - говорится в сообщении.

Что известно о заводе "Кремний ЭЛ"

Завод производит широкий ассортимент военных микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения.

Эти компоненты применяются в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитно-ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике самолетов "МиГ" и Су.

Партизаны провели разведку завода "Кремний ЭЛ" в Брянске (t.me/atesh_ua)

Более 90% продукции завода направляется на нужды оборонно-промышленного комплекса, что подчеркивает его критическое значение для армии РФ.


Атаки Сил обороны на завод "Кремний ЭЛ" в Брянске

В октябре 2024 года завод "Кремний Эл" уже подвергался атаке беспилотников. Тогда атака привела повреждению производственных мощностей и нарушению энергоснабжения. Позже руководство завода заявило об остановке работы после атаки дронов.

Кроме того, в июне в Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл". Также под удар попала и военная часть.

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