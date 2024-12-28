Партизаны провели разведку завода в Брянске, который уже атаковали ВСУ

Фото: партизаны провели разведку завода "Кремний ЭЛ" в Брянске (кадр из видео)

Партизаны разведали завод "Кремний ЭЛ" в Брянске. Он обеспечивает электроникой российские ракеты и истребители и уже был атакован ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент успешно провел разведку территории завода "Кремний ЭЛ" в Брянске - одного из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России", - говорится в сообщении. Что известно о заводе "Кремний ЭЛ" Завод производит широкий ассортимент военных микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. Эти компоненты применяются в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитно-ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике самолетов "МиГ" и Су. Партизаны провели разведку завода "Кремний ЭЛ" в Брянске (t.me/atesh_ua) Более 90% продукции завода направляется на нужды оборонно-промышленного комплекса, что подчеркивает его критическое значение для армии РФ.

