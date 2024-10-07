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Оккупанты в райне Покровска потеряли не менее пяти дивизий бронемашин и танков, - ISW

Понедельник 07 октября 2024 09:44
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Оккупанты в райне Покровска потеряли не менее пяти дивизий бронемашин и танков, - ISW Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска потеряли в районе Покровска не менее пяти дивизий бронемашин и танков с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и в ходе активизации наступательных операций на западе Донецкой области летом 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института изучения войны (ISW).

Российские войска потеряли более 1 830 единиц тяжелой техники в Покровском районе Донецкой области с начала наступления на Авдеевку в октябре 2023 года.

С октября 2023 года Россия утратила 539 танков и 1 020 боевых машин пехоты в ходе активных боевых действий.

Особенно тяжелыми потери оказались летом 2024 года, когда российские войска продолжили наступление на запад от Авдеевки и в других районах Донецкой области.

Украинские силы уничтожили 381 танк и 835 боевых машин пехоты. Кроме того, Россия потеряла 26 боевых машин пехоты, 22 реактивные системы залпового огня, 11 артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика.

Аналитики отметили, что эти данные могут быть занижены, так как не все потери российской техники были зафиксированы визуально. Фактические цифры, вероятно, выше.

Ситуация на фронте

По информации Генштаба, за последние сутки на линии фронта произошло 141 боевое столкновение. Российские оккупанты активно атаковали на Покровском и Кураховском направлениях, где было отражено 21 и 18 вражеских атак соответственно.

Кроме того, украинская военная разведка уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", стоимость которого превышает 10 миллионов долларов.

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