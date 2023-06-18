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Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло

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Воскресенье 18 июня 2023 21:28
Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло Фото: Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В результате подрыва российскими террористами Каховской ГЭС погибли 17 человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Погибли 17 человек. Из них 13 - в результате утопления, еще четыре получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации", - сообщил он.

По его словам, пропавшими без вести считаются еще 31 человек.

Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуированы из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.

"Есть важные успехи: в Новоронцовском районе частично восстановили централизованное водоснабжение населения. Процесс идет", - сообщил Клименко.

Он также добавил, что там, где до сих пор отсутствует водоснабжение, организован подвоз питьевой и технической воды.

"Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды", - сообщил Клименко.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские террористы совершили одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории - подрыв Каховской ГЭС. В результате чего затопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

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