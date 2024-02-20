Оккупанты продвинулись под Марьинкой и давят в районе Работино: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Сообщается, что Росгвардия перебросила дополнительные подразделения в Белгородскую область (РФ). Как заявил 19 февраля украинский военный обозреватель Константин Машовец, Росгвардия перебросила в эту область части своей 116-й бригады специального назначения, а именно подразделения 901-го полка.

Ранее 7 февраля Машовец сообщал, что подразделения 900-го и 902-го полков 116-й ОМСБр в начале февраля передислоцировались в Белгородскую область из оккупированной части Донецкой области. Аналитик указывал, что подразделения 116-й ОМСБр не выдвигались к международной границе Белгородской области с Украиной и действуют к северу от Белгорода вдоль трассы Е105 до города Курск в районе Сырцево - Яковлево - Строитель - Дмитриевка.

19 февраля продолжались позиционные боевые действия на линии Купянск – Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений на этом направлении не было. Позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки, юго-западнее Купянска в районе Табаевки, к западу от Кременной в районе Тернов и к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Спикер Группировки войск "Хортица" ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что войска РФ активизировали наступательные действия в районе реки Жеребец и перебрасывают в этот район подкрепления, пытаясь закрепить оборонительные позиции у Тернов и Торского (как к западу от Кременной, так и на восточном берегу с .г. Жеребец) и готовиться к будущим наступательным действиям.

Операция №2 - Донецкая область

Воины ВСУ и войска РФ 19 февраля продолжали позиционные бои вблизи Бахмута. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на 1 км у Ивановского (к западу от Бахмута). Российские и украинские источники заявляли, что позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута вблизи Богдановки; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута возле Клещиевки, Андреевки и Южного.

Спикер Группы войск "Хортица" ВСУ капитан Илья Евлаш сообщил, что войска РФ ведут фронтальное наступление на Богдановку и атакуют фланги населенного пункта.

Войска РФ, вероятно, захватили всю Авдеевку на 19 февраля, хотя российские силы, возможно, все еще очищают часть города, говорится в отчете. Действовавшие на Авдеевском направлении украинские подразделения сообщили, что весь личный состав ВСУ выведен с Авдеевского коксохимического завода на крайнем северо-западном побережье Авдеевки, а в Минобороны РФ рассказывали, что подразделения войск РФ захватили завод.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к северо-западу от Авдеевки в районе Степного и Ласточкино и юго-западнее Авдеевки в районе Невельского и Первомайского. Один российский блоггер 18 февраля говорил, что войска РФ вроде бы захватили Ласточкино, но впоследствии отказался от этих заявлений и отметил, что у населенного пункта продолжаются бои.

19 февраля российские и украинские силы заявили, что продолжаются позиционные бои возле Новобахмутовки (к северо-западу от Авдеевки) и Северного (к западу от Авдеевки).

В Минобороны РФ 18 февраля опубликовали видеозаписи, свидетельствующие о том, что российские силы смогли нанести удар по отдельным небольшим группам украинских сил, отступавших вблизи Авдеевки, а действовавшие вблизи Авдеевки отчеты украинского персонала свидетельствуют о том, что войска РФ смогли окружить отдельные группы подразделений ВСУ при выходе украинцев из города.

При этом эксперты ISW не наблюдают признаков того, что войска РФ смогли уничтожить или оцепить значительное количество украинских военнослужащих во время выхода украинцев из Авдеевки.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись севернее Марьинки (к западу от города Донецк) на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города Донецка 19 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 17 февраля, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись к северу от Марьинки.

Российские и украинские силы заявили, что позиционные бои продолжались к западу от Донецка вблизи Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки) и Пречистовки (юго-восточнее Великой Новоселки).

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Работино и продолжили усиленные наступательные действия в западной Запорожской области 19 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 19 февраля, показывают, что российские захватчики недавно продвинулись к западным окрестностям Работино. 18 и 19 февраля российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на глубину более километра западнее Вербового и на глубину до двух километров вблизи Работино.

Российские блоггеры также активно утверждали, что войска РФ вроде бы достигли западных и южных окраин Работино, а отдельные "военкоры" рассказывали, что интервенты вошли в поселение и что в центре Работино продолжаются бои.

При этом в ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что российские силы воюют в центре Работино, и некоторые российские военкоры отрицали вышеуказанные заявления блоггеров.

Также российские "военкоры" утверждали, что войска РФ пытаются тактически разделить украинские силы, расположенные вдоль линии Работино - Вербовое.

Как заявил командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский, войска РФ наступают небольшими группами с ограниченной поддержкой бронетехники вблизи Рвботино.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ усиливают огонь по косвенному наведению и авиаудары вблизи Каменского (к западу от Работино) и добились неопределенных тактических успехов в этом районе. Тем не менее, эксперты ISW пока не заметили подтверждения продвижения России в этом районе, отмечается в публикации.

Позиционные бои шли под Малиновкой (восточнее Гуляйполя).

Как сообщили в Генштабе ВСУ 19 февраля, Силы обороны отразили по меньшей мере 16 российских штурмов в восточной (левобережной) части Херсонской области. Представитель Южного оперативного командования ВСУ полковник Наталья Гуменюк заявила, что войска РФ продолжают вести пехотный штурм на восточном берегу Херсонской области с целью сохранения бронетехники.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе в вечерней сводке 19 февраля сообщалось, что на фронте в Украине в течение суток произошло 70 боевых столкновений.

Отмечалось, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки в районе села Ласточкино (Донецкая область) и поразили 5 артиллерийских средств противника.

Позже на ресурсе Deep State появилось сообщение, что после захвата города Авдеевка российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

Детальнее о том, как выход военных ВСУ из Авдеевки сменит фронт и есть ли силы отразить удар РФ, - читайте в материале РБК-Украина.