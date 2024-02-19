Ситуация на фронте сегодня 19 февраля

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки в районе села Ласточкино (Донецкая область) и поразили 5 артиллерийских средствах противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 70 боевых столкновений.

В общем враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах Барановка Черниговской области и Бобылевки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Катериновка, Таратутино, Издецкое, Луговка, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешные попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Синьковка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбито 4 атаки у Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области, Серебрянка, Терны, Торское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Васюковка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отбили 19 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Новопавловском направлении враг 1 раз пытался проводить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь, Донецкой области и Новодаровка, Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 10 атак противника в районе Малиновки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Антоновка, Зеленовка, Крынки Херсонской области. Также противник совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 5 попыток штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетных средствах противника.

Также на восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено два самолета врага: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.