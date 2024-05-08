Оккупанты продвинулись под Авдеевкой, немного в Новомихайловке и в Работино: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Во вторник, 7 мая, российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но линия фронта не изменилась.

6 и 7 мая российские источники утверждали, что захватчики продолжали наступление северо-западнее Сватово в районе Кисловки и Котляровки, хотя ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

Российские войска продолжали наступательные действия:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

северо-западнее Сватово возле Песчаного, Берестового, Стельмаховки;

северо-западнее Кременной близ Невского;

к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки;

к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска 7 мая продолжали наземные атаки на северском направлении в районе Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Раздолевки, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Также 7 мая российские войска продолжили штурм у Часова Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта тоже не было.

Оккупанты совершили наземные атаки:

вблизи Богдановки;

в Новом микрорайоне;

возле Ивановского;

юго-восточнее Клещиевки и Андреевки.

Спикер Группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что украинские войска восстанавливают мосты через канал Северский Донец-Донбасс для восстановления путей сообщения.

Российский милблогер заявил, что войска РФ регулярно наносят удары по украинским мостам через канал.

Российские войска продвинулись северо-западнее Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что российские войска продвинулись вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино (к юго-западу от Авдеевки).

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ также продвигались на запад в полях под Новопокровском (к юго-западу от Авдеевки и юго-западнее Очеретино) и к южной окраине населенного пункта. Другой российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 1,5 км вдоль линии Новобахмутовка-Бердычи (южнее Очеретино и северо-западнее Авдеевки). Однако ISW не нашел подтверждения этих заявлений.

Российские войска также продолжали наземные наступательные действия:

к северо-западу от Авдеевки в районе Новоалександровки, Сокила, Прогресса, Евгеньевки и Новоселовки Первой;

к западу от Авдеевки возле Уманского и Яснобродовки;

юго-западнее Авдеевки у Нетайлово и Невельского.

Оккупанты немного продвинулись к юго-западу от временно оккупированного Донецка на фоне продолжения наземных атак к западу и юго-западу от города.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что российские войска совершили незначительное продвижение в западной Новомихайловке (юго-западнее Донецка).

Захватчики также продолжали наземные атаки к западу от Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

7 мая продолжались позиционные бои в районе границы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского и Урожайного (оба к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Российские войска недавно подтвердили наступление на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что оккупанты продвинулись по улице Скидной к новым позициям в юго-восточном Работино.

Один российский милблогер утверждал, что российские войска также продвинулись в северо-западной части Работино, хотя ISW пока не наблюдал визуального подтверждения того, что россияне действуют в этом районе.

Российские источники сообщали, что захватчики также проводили атаки северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

Ограниченные позиционные боевые действия продолжались на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе близ Крынок, но в последнее время подтвержденных изменений на линии фронта не было, пишет Институт изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что российские войска удерживают позиции в жилом районе к северу от дороги Крынки-Казачьи Лагери, хотя это продвижение, вероятно, произошло раньше 7 мая.

Спикер Южного оперативного командования ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что российские войска продолжают усилия по закреплению позиций на острове Нестрига (юго-западнее Херсона), но не могут продвинуться дальше на остров из-за сильного украинского огня.