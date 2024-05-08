Окупанти просунулися під Авдіївкою, трохи в Новомихайлівці і в Роботиному: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

У вівторок, 7 травня, російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але лінія фронту не змінилася.

6 і 7 травня російські джерела стверджували, що загарбники продовжували наступ на північний захід від Сватового в районі Кислівки та Котлярівки, хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;

на північний захід від Сватового біля Піщаного, Берестового, Стельмахівки;

на північний захід від Кремінної біля Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Російські війська 7 травня продовжували наземні атаки на сіверському напрямку в районі Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Також 7 травня російські війська продовжили штурм біля Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту також не було.

Окупанти здійснили наземні атаки:

поблизу Богданівки;

у Новому мікрорайоні;

біля Іванівського;

на південний схід поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Речник Угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин заявив, що українські війська відновлюють мости через канал Сіверський Донець-Донбас для відновлення шляхів сполучення.

Російський мілблогер заявив, що війська РФ регулярно завдають ударів по українських мостах через канал.

Російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що російські війська просунулися вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

Російські мілблогери стверджували, що російські війська також просувалися на захід у полях під Новопокровськом (на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Очеретиного) і до південної околиці населеного пункту. Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на 1,5 км углиб до бурелому вздовж лінії Новобахмутівка-Бердичі (на південь від Очеретиного та на північний захід від Авдіївки). Однак ISW не знайшов підтвердження цих заяв.

Російські війська також продовжували наземні наступальні дії:

на північний захід від Авдіївки в районі Новоолександрівки, Сокіла, Прогресу, Євгенівки та Новоселівки Першої;

на захід від Авдіївки біля Уманського та Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового і Невельського.

Окупанти трохи просунулися на південний захід від тимчасово окупованого Донецька на тлі продовження наземних атак на захід і південний захід від міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що російські війська здійснили незначне просування в західній Новомихайлівці (на південний захід від Донецька).

Загарбники також продовжували наземні атаки на захід від Донецька поблизу Красногорівки та на південний захід від Донецька поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

7 травня тривали позиційні бої в районі кордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського та Урожайного (обидва на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що окупанти просунулися вулицею Скидною до нових позицій у південно-східному Роботиному.

Один російський мілблогер стверджував, що російські війська також просунулися в північно-західній частині Роботиного, хоча ISW поки не спостерігав візуального підтвердження того, що росіяни діють у цьому районі.

Російські джерела повідомляли, що загарбники також проводили атаки на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Обмежені позиційні бойові дії тривали на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок, але останнім часом підтверджених змін на лінії фронту не було, пише Інститут вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що російські війська утримують позиції в житловому районі на північ від дороги Кринки-Козачі Лагері, хоча це просування, ймовірно, відбулося раніше ніж 7 травня.

Речник Південного оперативного командування ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що російські війська продовжують зусилля із закріплення позицій на острові Нестрига (на південний захід від Херсона), але не можуть просунутися далі на острів через сильний український вогонь.