Оккупанты продвинулись на четырех направлениях, ВСУ восстановили позиции в Торецке: карты ISW

Согласно сводке Генштаба, на фронте в течение вторника, 29 октября, произошло 158 боевых столкновений. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Купянском и Кураховском направлениях, а также активно атакует на Северском и Покровском.

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