Оккупанты продвинулись на четырех направлениях, ВСУ восстановили позиции в Торецке: карты ISW

Российские войска продвинулись к юго-востоку от Купянска и к западу от Сватово, в западной и центральной части Селидово, к востоку от Курахово и к юго-западу от Донецка в районе Угледара. Украинские защитники восстановили позиции в Торецке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 29 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Российские источники заявили 29 октября, что оккупанты прорвали украинскую оборону к северу от Работино и продвигаются к Новоданиловке и Малой Токмачке. Однако ISW не обнаружил подтверждений российских успехов к северу от Работино.
Согласно сводке Генштаба, на фронте в течение вторника, 29 октября, произошло 158 боевых столкновений. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Купянском и Кураховском направлениях, а также активно атакует на Северском и Покровском.
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