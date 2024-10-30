Окупанти просунулися на чотирьох напрямках, ЗСУ відновили позиції в Торецьку: карти ISW

Згідно зі зведенням Генштабу, на фронті протягом вівторка, 29 жовтня, сталося 158 бойових зіткнень. Ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Куп'янському та Курахівському напрямах, а також активно атакує на Сіверському та Покровському.

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