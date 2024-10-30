Окупанти просунулися на чотирьох напрямках, ЗСУ відновили позиції в Торецьку: карти ISW

Російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська та на захід від Сватового, у західній та центральній частині Селидового, на схід від Курахового та на південний захід від Донецька в районі Вугледару. Українські захисники відновили позиції у Торецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 29 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
Російські джерела заявили 29 жовтня, що окупанти прорвали українську оборону на північ від Роботино і просуваються до Новоданилівки та Малої Токмачки. Однак ISW не виявив підтверджень російських успіхів на північ від Роботино.
Згідно зі зведенням Генштабу, на фронті протягом вівторка, 29 жовтня, сталося 158 бойових зіткнень. Ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Куп'янському та Курахівському напрямах, а також активно атакує на Сіверському та Покровському.
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