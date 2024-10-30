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Окупанти просунулися на чотирьох напрямках, ЗСУ відновили позиції в Торецьку: карти ISW

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська та на захід від Сватового, у західній та центральній частині Селидового, на схід від Курахового та на південний захід від Донецька в районі Вугледару. Українські захисники відновили позиції у Торецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операції ЗСУ у Росії

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Операція РФ №2 - Луганська область

 

Операція РФ №3 - Донецька область

"Південна вісь"

Російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 29 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські джерела заявили 29 жовтня, що окупанти прорвали українську оборону на північ від Роботино і просуваються до Новоданилівки та Малої Токмачки. Однак ISW не виявив підтверджень російських успіхів на північ від Роботино.

Згідно зі зведенням Генштабу, на фронті протягом вівторка, 29 жовтня, сталося 158 бойових зіткнень. Ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Куп'янському та Курахівському напрямах, а також активно атакує на Сіверському та Покровському.

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Війна Росії проти України