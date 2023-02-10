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Оккупанты предлагают деньги за получение паспорта РФ в одном из сел Херсонской области

Фото: оккупанты предлагают деньги за получение паспорта РФ в одном из сел Херсонской области (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

Россияне решили подкупить жителей села Железный Порт Херсонской области для того, чтобы они получали российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации военного командования, для паспортизации населения россияне решили перенести паспортный стол из Голой Пристани.

"Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированной части Донецкой области россияне угрожают увольнением тем украинцам, которые не получили российские паспорта.

Также мы писали, что в Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, которые насильно получили паспорта РФ, письменно отказаться от украинского гражданства.

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