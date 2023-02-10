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Окупанти пропонують гроші за отримання паспорта РФ в одному з сіл Херсонської області

Фото: окупанти пропонують гроші за отримання паспорта РФ в одному з сіл Херсонської області (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Росіяни вирішили підкупити мешканців села Залізний Порт Херсонської області для того, щоб вони отримували російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією військового командування, для паспортизації населення росіяни вирішили перенести паспортний стіл із Голої Пристані.

"З огляду на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованій частині Донецької області росіяни загрожують звільненням тим українцям, які не одержали російські паспорти.

Також ми писали, що у Мелітополі росіяни змушують працівників державних установ, які насильно отримали паспорти РФ, письмово відмовитись від українського громадянства.

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Херсонська областьВійна Росії проти України