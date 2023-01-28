ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецкой области россияне угрожают увольнением тем, у кого не будет паспорта РФ до весны

Новина українською →
Донецкая область, Суббота 28 января 2023 16:25
В Донецкой области россияне угрожают увольнением тем, у кого не будет паспорта РФ до весны Фото: В Донецкой области россияне угрожают увольнением тем, кто не будет паспорта РФ до весны (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Донецкой области захватчики заставляют людей получать паспорта РФ и угрожают уволить, если его не оформить до марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Да, всем работникам "государственных" структур было сообщено, что до 1 марта они должны получить российский паспорт. В противном случае их уволят", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что рабочие должны получить не только паспорт РФ для сохранения рабочего места, но и написать заявление об отказе от украинского гражданства.

"То есть отказ от гражданства россиянам нужен именно для пропагандистской цели и чтобы "подкрепить" свои права на регион, изменив его демографический состав", - пояснили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что без российского паспорта людям в оккупации блокируют выдачу средств и угрожают выселением из квартир.

Россияне продолжают незаконную интеграцию оккупированной части Украины. На захваченных территориях оккупанты массово выдают российские водительские права и номерные знаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору