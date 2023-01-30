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В ГСЧС рассказали о последствиях ракетного удара по дому в Харькове (фото)

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Харьков, Понедельник 30 января 2023 07:16
В ГСЧС рассказали о последствиях ракетного удара по дому в Харькове (фото) Фото: в ГСЧС рассказали о последствиях ракетного удара по дому в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Артур Родивилов

В результате ракетного удара по жилому четырехэтажному дому в Харькове погибла пожилая женщина, три человека пострадали. На месте продолжают работать 40 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что оккупанты применили C-300

Взрывом частично разрушены крыша дома и верхний этаж. Возник пожар.

В ГСЧС рассказали о последствиях ракетного удара по дому в Харькове (фото)Российская ракета снесла верхний этаж одного из подъездов / Фото: ГСЧС

К месту взрыва были направлены шесть пожарных автоцистерн, две автолестницы, автомобиль первой помощи и специальный аварийно-спасательный автомобиль.

В ГСЧС рассказали о последствиях ракетного удара по дому в Харькове (фото)В результате атаки возник пожар / Фото: ГСЧС

На момент прибытия подразделений ГСЧС горела разрушенная крыша дома на площади около 450 квадратных метров.

В ГСЧС рассказали о последствиях ракетного удара по дому в Харькове (фото)Под завалами нашли тело женщины, ее муж госпитализирован / Фото: ГСЧС

Чтобы добраться до очагов горения, пожарным пришлось разбирать завалы. На месте происшествия работают около 40 человек личного состава ГСЧС.

В ГСЧС рассказали о последствиях ракетного удара по дому в Харькове (фото)На месте работают 40 спасателей / Фото: ГСЧС

В 23:38 пожар удалось локализовать, а в 03:18 полностью ликвидировать.

Напомним, что в результате атаки на Харьков в ночь на 30 января российская ракета разрушила подъезд в многоэтажном доме, жителей эвакуировали.

Также сообщалось, что 28 января российские войска массированно обстреляли Харьковскую область, сообщалось об одной пострадавшей.

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