В ГСЧС рассказали о последствиях ракетного удара по дому в Харькове (фото)
В результате ракетного удара по жилому четырехэтажному дому в Харькове погибла пожилая женщина, три человека пострадали. На месте продолжают работать 40 спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу ГСЧС в Facebook.
Отмечается, что оккупанты применили C-300
Взрывом частично разрушены крыша дома и верхний этаж. Возник пожар.
Российская ракета снесла верхний этаж одного из подъездов / Фото: ГСЧС
К месту взрыва были направлены шесть пожарных автоцистерн, две автолестницы, автомобиль первой помощи и специальный аварийно-спасательный автомобиль.
В результате атаки возник пожар / Фото: ГСЧС
На момент прибытия подразделений ГСЧС горела разрушенная крыша дома на площади около 450 квадратных метров.
Под завалами нашли тело женщины, ее муж госпитализирован / Фото: ГСЧС
Чтобы добраться до очагов горения, пожарным пришлось разбирать завалы. На месте происшествия работают около 40 человек личного состава ГСЧС.
На месте работают 40 спасателей / Фото: ГСЧС
В 23:38 пожар удалось локализовать, а в 03:18 полностью ликвидировать.
Напомним, что в результате атаки на Харьков в ночь на 30 января российская ракета разрушила подъезд в многоэтажном доме, жителей эвакуировали.
Также сообщалось, что 28 января российские войска массированно обстреляли Харьковскую область, сообщалось об одной пострадавшей.
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