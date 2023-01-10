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Оккупанты продолжают бить по Харьковской области: есть раненый

Фото: оккупанты продолжают бить по Харьковской области (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные продолжают обстреливать приграничные города и села Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За сутки враг обстреливал населенные пункты: Купянск, Стрелеча, Двуречная, Кисловка, Котляровка и другие. В Двуречной ранение получил и был госпитализирован 43-летний мужчина", - рассказал он.

Синегубов напомнил, что вчера около 9 утра оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково Купянского района.

"В результате обстрела, к сожалению, погибли 2 женщины. Еще 6 человек получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Ее состояние медики сейчас оценивают как средней тяжести", - добавил глава региона.

Обстрел Шевченково Харьковской области

9 января российские военные атаковали ракетами поселок Шевченково, что в Купянском районе Харьковской области. Под удар попал местный рынок.

Сначала не исключалось, что под завалами после обстрела рынка могли быть люди. Россияне ударили по торговой территории ракетами С-300. Также погибла 60-летняя женщина., ее тело достали из-под завалов спасатели.

По данным ГСЧС, в результате обстрела разрушены 9 торговых объектов: павильоны и торговые строки, в двух произошли пожары. В результате обстрела два человека погибли, 6 получили ранения, в том числе и 10-летняя женщина.

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