Из-за ракетного удара по рынку под Купянском есть жертва

Во время ракетного удара российских оккупантов по рынку в поселке Шевченково Купянского района погибла женщина. Ей было 60 лет.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, все остальные пострадавшие госпитализированы.

"По уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина", - написал он.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные атаковали ракетами поселок Шевченково в Купянском районе Харьковской области. Под удар попал местный рынок, уже известно о 7 пострадавших, в том числе 13-летняя девочка-подросток.

Позже стало известно, что под завалами после обстрела рынка могут находиться люди. Россияне ударили по рынку ракетами С-300.

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