Из-за ракетного удара по рынку под Купянском есть жертва
Во время ракетного удара российских оккупантов по рынку в поселке Шевченково Купянского района погибла женщина. Ей было 60 лет.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"По уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина", - написал он.
По его словам, все остальные пострадавшие госпитализированы.
"Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы", - добавил Тимошенко.
Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные атаковали ракетами поселок Шевченково в Купянском районе Харьковской области. Под удар попал местный рынок, уже известно о 7 пострадавших, в том числе 13-летняя девочка-подросток.
Позже стало известно, что под завалами после обстрела рынка могут находиться люди. Россияне ударили по рынку ракетами С-300.
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