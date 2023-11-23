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Оккупанты привезли из РФ новую группу рабочих для ремонта военной техники, - ЦНС

Архивное фото: Оккупанты привезли из РФ новую группу рабочих для ремонта военной техники (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне привезли на оккупированные территории Украины новую группу рабочих, которые будут заниматься ремонтом военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Технику после поражения ВСУ россияне ремонтируют на захваченных ангарах предприятий на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в оккупации фиксируется дефицит рабочей силы, ведь местные жители или покинули временно оккупированные территории, или отказываются сотрудничать, или мобилизованы врагом.

"Поэтому россияне вынуждены завозить своих гастролеров из РФ. В последнее время, ангары перегружены и работников не хватает, поэтому на захваченные территории прибыла новая партия гастарбайтеров", - пишет ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Мелитопольский городской голова Иван Федоров недавно рассказывал, что на временно оккупированном юге Украины российские военные проводят облавы и используют украинцев, как живой щит.

Также Центр национального сопротивления сообщал, что россияне завезли на временно оккупированные территории Херсонской области 34 тысяч своих учебников.

Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты в Луганской области придумали новый способ, как заставить местное население получать паспорта Российской Федерации.

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