Оккупанты в Луганской области придумали новый метод принудительной "паспортизации", - Генштаб
Оккупанты в Луганской области придумали новый способ, как заставить местное население получать паспорта Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Российские оккупанты продолжают принудительную "паспортизацию" населения временно оккупированных территорий Луганской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, так называемое российское оккупационное "правительство" приняло решение, что получить компенсацию для приобретения угля и дров на отопительный период смогут только те граждане Украины, которые согласились получить российский паспорт.
Это делается с целью усиления морального давления на украинских жителей Луганской области и принуждения их к получению гражданства РФ.
Насильственная "паспортизация" РФ на оккупированных территориях Украины
После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.
Также сообщалось, что оккупанты с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования как иностранцев. То есть украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи.
Недавно в ЦНС рассказывали, что россияне продолжают политику принудительной паспортизации населения на оккупированных территориях Сейчас местным с украинскими паспортами грозят массовые увольнения.
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