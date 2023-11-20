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Россияне завезли на оккупированные территории Херсонской области 34 тысяч учебников, - ЦНС

Понедельник 20 ноября 2023 06:38
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Россияне завезли на оккупированные территории Херсонской области 34 тысяч учебников, - ЦНС Фото: россияне завезли 34 тысяч учебников в Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне завезли на временно оккупированные территории Херсонской области 34 тысяч своих учебников.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, всего захватчики собираются завезти в регион более 100 тысяч экземпляров "пропагандистской макулатуры". Вскоре должны подвезти еще 19 тысяч экземпляров.

"Заметим, что российские школы на ВТО выполняют роль промывки мозгов и предназначены для изменения самоидентификации украинских детей в рамках политики геноцида. Следовательно, роль родителей в воспитании детей в регионе увеличивается", - отметили в ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее мы сообщали, чтоукраинская IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации, оставив тем самым оккупантов без связи.

Также мы писали, чтоФСБ России отвезли на оккупированные территории Украины психологи, которые выманивают важную информацию у населения.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто посылают их умирать домой.

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окупанти Херсонская область
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