С начала суток 48 боестолкновений, на Северском направлении напряженная ситуация, - Генштаб

С начала суток, 25 июня, на фронте зафиксировано 48 боевых столкновений. Напряженная обстановка в районе Верхнекаменского на Северском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С начала этих суток уже произошло 48 боевых столкновений. Захватчики осуществили четыре авиационных удара с применением девяти КАБов, более 550 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении уже зафиксировано шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Еще три атаки россиян продолжаются.

На Лиманском направлении отбито пять штурмов противника вблизи Копанок и Макеевки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении враг трижды пытался атаковать вблизи Белогоровки и Выемки. В районе Верхнекаменского напряженная обстановка, где на данный момент продолжается четыре боевых столкновения.

На Краматорском направлении отбит штурм врага вблизи Андреевки. Россияне не оставляют попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Часового Яра и Ивановского, где в настоящее время продолжаются семь боев.

"Пытается агрессор приблизиться к Торецку. За сегодня подразделения Сил обороны уже одну вражескую атаку успешно отбили одновременно еще одно штурмовое действие противника на этом направлении наши воины сдерживают", - добавляет Генштаб.

На Покровском направлении уже состоялось 13 боевых столкновений. Россияне пытаются прорваться из района Очеретино в направлениях Евгеновки, Новоалександровки и Воздвиженки. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Кураховском направлении враг безуспешно пытался штурмовать вблизи Георгиевки.

На Времовском направлении враг дважды безуспешно пытался атаковать возле Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении россияне пытались атаковать в районе Роботино.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 25 июня, потери врага в живой силе составили 1180 солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 546 тысяч террористов. В частности, вчера было уничтожено: