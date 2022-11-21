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Оккупанты принудительно вывозят жителей Беловодска в Луганск, - ОВА

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Украина, Понедельник 21 ноября 2022 17:22
Оккупанты принудительно вывозят жителей Беловодска в Луганск, - ОВА Фото: Оккупанты принудительно вывозят жителей Беловодска в Луганск (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне продолжают меры по принудительной перевозке людей на оккупированной части Луганской области. А в Лисичанске захватчики так и не смогли организовать отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Идут меры по принудительному переселению местных жителей. В частности, в Луганск россияне вывозят жителей Беловодска", - говорится в сообщении.

Также Луганская ОВА сообщает, что самая плохая из оккупированных в 2022 году городов ситуация в Лисичанске сложилась из-за того, что его захватили последним. Так объясняют людям и об этом говорят российские СМИ.

"К "лучшей жизни" готовятся и жители Довжанска. Точнее, в подавляющем большинстве женщины. Потому что почти все мужчины уже на фронте, а оборудование из шахт вывозят в красноярский край. Готовятся к закрытию шахты "Красный партизан" и "Харьковская", - добавили напоследок.

Напомним, что российские военные пытаются штурмовать Белогоровку Луганской области. Тем временем наши воины двигаются в направлении Сватово-Кременной.

РБК-Украина писала о том, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян.

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