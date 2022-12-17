Россияне обстреляли населенный пункт в Херсонской области: есть погибшая и раненые

В субботу, 17 декабря, российские войска обстреляли из миномета село Степановка в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Россияне из миномета обстреляли населенный пункт Степановка, пригород Херсона. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи", - написал Тимошенко. Сообщается, что одна женщина скончалась от полученных ранений, еще два человека в больнице. Кроме того, вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви.