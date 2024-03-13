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Оккупанты усиливают посты полиции в Белгородской области (перехват)

Иллюстративное фото: оккупанты усиливают посты полиции в Белгородской области (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты выставляют больше человек на полицейских постах в Белгородской области на фоне вчерашнего прорыва границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что полицейских перебрасывают из Белгорода. 

По его словам, на постах в Грайворонском районе, который находится на границе с Украиной, стоит по пять экипажей полицейских. Причиной является "какое-то усиление", добавляет он. 

При этом россиянин рассказывает, что на каждом посту должно быть по три человека. 

Прорыв границы

Напомним, вчера, 12 марта, Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" прорвали границу с Россией. 

Они взяли под свой контроль часть приграничной территории в нескольких областях, в том числе в Белгородской. 

Как рассказал в комментарии РБК-Украина, что к добровольцам могут вскоре присоединиться другие организации

Более детально о событиях в России - в материале РБК-Украина

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