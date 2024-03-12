Прорыв границы с Россией: эксперт спрогнозировал, как будут развиваться события

К Легиону "Свобода России", "Русскому добровольческому корпусу" и "Сибирскому батальону", которые прорвали границу с Россией, могут присоединиться и другие организации.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, следующей целью после прорыва границы для бойцов станет демонстрация, что вооруженная оппозиция есть и она готова сопротивляться.

"Список участников уже расширился, поскольку к РДК и легиону "Свобода России" добавился "Сибирский батальон". Второй момент - у меня есть информация, что присоединятся другие организации и скоро об этом будут новости. В частности, движения, которые находятся непосредственно в России", - рассказал Мусиенко.

Он уточнил, что такие организации ждут команды, после чего будет обнародован манифест с политическими требованиями к режиму российского диктатора Владимира Путина.

"Они выйдут с ним, это будет публиковаться, и мы будем наблюдать за процессом формирования мощной вооруженной оппозиции в РФ. Такого мы еще не видели. Я надеюсь, информация об этом появится совсем скоро", - добавил эксперт.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 марта, Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" прорвали границу с Россией.

Они, вероятно, взяли под свой контроль несколько населенных пунктов. Серая зона на территории РФ расширяется.

Более детально о таком прорыве границы - в материале РБК-Украина.