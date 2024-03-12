ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прорыв границы с Россией: эксперт спрогнозировал, как будут развиваться события

Вторник 12 марта 2024 19:06
UA EN RU
Прорыв границы с Россией: эксперт спрогнозировал, как будут развиваться события Фото: эксперт спрогнозировал, как будут развиваться события после прорыва границы с Россией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

К Легиону "Свобода России", "Русскому добровольческому корпусу" и "Сибирскому батальону", которые прорвали границу с Россией, могут присоединиться и другие организации.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, следующей целью после прорыва границы для бойцов станет демонстрация, что вооруженная оппозиция есть и она готова сопротивляться.

"Список участников уже расширился, поскольку к РДК и легиону "Свобода России" добавился "Сибирский батальон". Второй момент - у меня есть информация, что присоединятся другие организации и скоро об этом будут новости. В частности, движения, которые находятся непосредственно в России", - рассказал Мусиенко.

Он уточнил, что такие организации ждут команды, после чего будет обнародован манифест с политическими требованиями к режиму российского диктатора Владимира Путина.

"Они выйдут с ним, это будет публиковаться, и мы будем наблюдать за процессом формирования мощной вооруженной оппозиции в РФ. Такого мы еще не видели. Я надеюсь, информация об этом появится совсем скоро", - добавил эксперт.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 марта, Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" прорвали границу с Россией.

Они, вероятно, взяли под свой контроль несколько населенных пунктов. Серая зона на территории РФ расширяется.

Более детально о таком прорыве границы - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Брянская область Белгородская область Граница с РФ Курская область Война России против Украины
NEWS
Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ
Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг