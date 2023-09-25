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Оккупанты усиливают фортификационные сооружения под Мариуполем

Фото: оккупанты усиливают фортификационные сооружения под Мариуполем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обустраивать оборонные рубежи в захваченном Мариупольском районе Донецкой области. В частности, свозят бетоновозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне продолжают строительство укреплений по треугольнику: с. Никольское - с. Стародубовка - Розовка (Запорожская область)", - рассказал он.

По словам советника мэра, оккупанты обустраивают там "полный набор".

"Кроме древесины и "зубов дракона" начали загонять бетоновозы для усиления фортификации", - отметил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Ранее во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали активное перемещение российских военных в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области. Впрочем, оно замедлилось после того, как 14 августа в селе Юрьевка в Мариупольском районе прогремел взрыв.

В то же время,захватчики продолжают усиливать и линию обороны в Никольско-Мангушском районе, возле Мариуполя. В частности, как ранее сообщал Андрющенко, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не "защита" Мариуполя от контрнаступления ВСУ, а защита коридора, который по суше идет в Крым

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Мариуполь