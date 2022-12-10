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Оккупанты усилили проверки и не пускают людей в Бердянск, - Генштаб

Иллюстративное фото: оккупанты усилили проверки и не пускают людей в Бердянск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне усилили проверки на блокпостах возле Бердянска (Запорожская область), они не пускают часть людей в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"На блокпостах вокруг города Бердянск усилены контрдиверсионные мероприятия, возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск, проверки гражданских лиц стали проводить более тщательно", - заявляет украинское военное командование.

При этом в Генштабе подчеркивают, что в город перестали пропускать людей без местной регистрации.

Напомним, ранее стало известно, что 8 декабря на авиабазе во временно оккупированном Бердянске были слышны взрывы.

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БердянскГенштаб ВСУВойна России против Украины