Оккупанты усилили проверки и не пускают людей в Бердянск, - Генштаб

Россияне усилили проверки на блокпостах возле Бердянска (Запорожская область), они не пускают часть людей в город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
"На блокпостах вокруг города Бердянск усилены контрдиверсионные мероприятия, возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск, проверки гражданских лиц стали проводить более тщательно", - заявляет украинское военное командование.
При этом в Генштабе подчеркивают, что в город перестали пропускать людей без местной регистрации.
Напомним, ранее стало известно, что 8 декабря на авиабазе во временно оккупированном Бердянске были слышны взрывы.
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