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Окупанти посилили перевірки і не пускають людей до Бердянська, - Генштаб

Ілюстративне фото: окупанти посилили перевірки та не пускають людей до Бердянська (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни посилили перевірки на блокпостах біля Бердянська (Запорізька область), вони не пускають частину людей до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"На блокпостах навколо міста Бердянськ посилено контрдиверсійні заходи, зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ, перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно", - заявляє українське військове командування.

При цьому у Генштабі наголошують, що до міста перестали пропускати людей без місцевої реєстрації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 грудня на авіабазі у тимчасово окупованому Бердянську було чути вибухи.

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БердянськГенштаб ВСУВійна Росії проти України