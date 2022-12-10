Окупанти посилили перевірки і не пускають людей до Бердянська, - Генштаб

Росіяни посилили перевірки на блокпостах біля Бердянська (Запорізька область), вони не пускають частину людей до міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
"На блокпостах навколо міста Бердянськ посилено контрдиверсійні заходи, зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ, перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно", - заявляє українське військове командування.
При цьому у Генштабі наголошують, що до міста перестали пропускати людей без місцевої реєстрації.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 грудня на авіабазі у тимчасово окупованому Бердянську було чути вибухи.
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