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Оккупанты усилили проверки на блокпостах в захваченной Запорожской области

Фото: оккупанты усилили проверки на блокпостах в захваченной Запорожской области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ужесточили проверки гражданских машин на дорогах временно оккупированных территорий Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, местные жители сообщают о более тщательных допросах и проверках гражданских авто на блокпостах оккупантов.

"Это связано с приближением контрнаступления Сил Обороны Украины, что вынуждает оккупантов нервничать и активнее искать "украинские ДРГ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные пытаются покинуть захваченную ими территорию в Запорожской области под видом гражданских, которым разрешили эвакуацию. В связи с этим оккупанты усилили фильтрационные меры.

Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения. Россияне планируют "переселить" около 70 тысяч человек.

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Запорожская область