Нечем воевать? В Крыму заметили старую технику, которую расконсервировала РФ
В Крыму замечена расконсервированная старая техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Оккупантам скоро нечем будет воевать", - утверждают партизаны.
Агенты зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка, Крым которая движется в сторону Джанкоя.
"Она включает в себя: УАЗы, Уралы, БМД и БТР старого образца", - отмечают в "Атеш".
По словам партизан, оккупанты продолжают доставать все старье, которым пытаются компенсировать огромные потери на фронте.
Ситуация в Крыму
Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Кроме того, как ранее сообщалось, российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой.
Отметим, что на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.
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