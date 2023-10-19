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Нечем воевать? В Крыму заметили старую технику, которую расконсервировала РФ

Крым, Четверг 19 октября 2023 13:15
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Нечем воевать? В Крыму заметили старую технику, которую расконсервировала РФ Фото: в Крыму заметили старую технику, которую расконсервировала РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму замечена расконсервированная старая техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Оккупантам скоро нечем будет воевать", - утверждают партизаны.

Агенты зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка, Крым которая движется в сторону Джанкоя.

"Она включает в себя: УАЗы, Уралы, БМД и БТР старого образца", - отмечают в "Атеш".

По словам партизан, оккупанты продолжают доставать все старье, которым пытаются компенсировать огромные потери на фронте.

Ситуация в Крыму

Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Кроме того, как ранее сообщалось, российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой.

Отметим, что на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.

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