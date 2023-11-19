Оккупанты начали обстреливать левобережье Херсонской области: в ОВА назвали причину

"Что касается авиабомб, то большинство ими они стали обстреливать левобережье. Я так понимаю, это хаотические обстрелы. Они очень боятся контрнаступления. Они пытаются остановить наших ребят на левобережье", - констатировал он.

Кроме того, к сожалению, по словам спикера Херсонской ОВА, оккупанты пока достают с левоборья почти по каждому уголку Херсона.

"Больше они сейчас направляют свои обстрелы на Белозерскую общину", - констатировал Толоконников, добавив, что эта община под обстрелами РФ находится уже несколько дней.

Успехи ВСУ на левом берегу Херсонской области

17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, который до сих пор остается захваченным Россией с февраля 2022 года. Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Позже в Генштабе отметили, что одна из основных задач этих операций - необходимость оттеснить российских оккупантов подальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.

В свою очередь, в разведке отметили, что закрепление Сил обороны Украины на позициях на левобережье Херсонской области может заставить российских оккупантов на этом направлении попытаться провести определенную перегруппировку. Напомним, что 13 ноября в Минобороны РФ уже заявляли о перегруппировке войск в Херсонской области.