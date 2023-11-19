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Окупанти почали обстрілювати лівобережжя Херсонської області: в ОВА назвали причину

Фото: окупанти почали обстрілювати лівобережжя Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська, окрім правобережжя, почали обстрілювати і населенні пункти захопленого лівобережжя Херсонської області. Таким чином вони намагаються зупинити українські війська після їх закріплення на декількох плацдармах на окупованій території.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Що стосується авіабомб, то більшість ними вони стали обстрілювати лівобережжя. Я так розумію, це хаотичні обстріли. Вони дуже бояться контрнаступу. Вони пробують зупинити наших хлопців на лівобережжі", - констатував він.

Крім того, на жаль, за словами спікера Херсонської ОВА, окупанти поки що дістають з лівоборежжя майже по кожному куточку Херсона.

"Більше вони зараз скеровують свої обстріли на Білозерську громаду", - констатував Толоконніков, додавши, що ця громада під обстрілами РФ перебуває вже кілька днів.

Успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області

17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який досі залишається захопленим Росією з лютого 2022 року. Завдяки чому ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Пізніше в Генштабі зазначили, що одне з основних завдань цих операцій - необхідність відтіснити російських окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів.

Своєю чергою в розвідці зазначили, що закріплення Сил оборони України на позиціях на лівобережжі Херсонської області може змусити російських окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування. Нагадаємо, що 13 листопада в Міноборони РФ вже заявляли про перегрупування військ у Херсонській області.

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