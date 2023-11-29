Оккупанты начали глушить GPS над Крымом: какова цель врага

Россия начала глушить GPS над Крымом. Таким образом оккупанты пытаются защитить свои стратегически важные объекты от украинских ракетных ударов и беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Naval News.
"С начала ноября несколько кораблей и катеров, находящихся в гавани Севастополя, передают свое месторасположение как Севастопольский международный аэропорт. Это примерно на 8 км севернее их настоящего местоположения", - пишет издание.
Отмечается, что суда передают свое местоположение через AIS - систему в судоходстве, служащая для идентификации судов, их габаритов, курса.
Как отмечают, такое количество кораблей, неверно сообщающих о своем местонахождении, указывает на помехи GPS, которые и влияют на AIS.
"Ложные координаты судов группируются именно вокруг международного аэропорта. Это может указывать на то, что источник помех находится там", - пишет Naval News.
В середине сентября силы обороны Украины атаковали надводными дронами российские корабли в акватории Черного моря. Речь идет о судах оккупантов проекта 22160 "Василий Быков".
Как отмечала накануне руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, Россия рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море. Сейчас для них безопасность - это маневры.
Российские оккупанты, пытаясь защитить бухту Севастополя от украинских атак, включают очень мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они настолько сильны, что их работа заметна даже из космоса.
После того, как Украина заявила что Крымский мост является законной целью для ударов, попутно участив атаки на полуостров, захватчики стали лихорадочно заниматься его защитой. Ввиду этого россияне построили новые позиции для систем ПВО во временно оккупированном Крыму. Однако это все равно не позволяет в полной мере отражать украинские атаки.
Также российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории и накопали окопов, а также наставили заграждений в бухте Севастополя и в районе Крымского моста. Правда, недавний шторм в Крыму, смыл не только окопы на побережье в Евпатории, но снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.
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