Оккупанты начали глушить GPS над Крымом: какова цель врага

"С начала ноября несколько кораблей и катеров, находящихся в гавани Севастополя, передают свое месторасположение как Севастопольский международный аэропорт. Это примерно на 8 км севернее их настоящего местоположения", - пишет издание.

Отмечается, что суда передают свое местоположение через AIS - систему в судоходстве, служащая для идентификации судов, их габаритов, курса.

Как отмечают, такое количество кораблей, неверно сообщающих о своем местонахождении, указывает на помехи GPS, которые и влияют на AIS.

"Ложные координаты судов группируются именно вокруг международного аэропорта. Это может указывать на то, что источник помех находится там", - пишет Naval News.